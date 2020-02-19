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محافظات

مضاعفة الرحلات السياحية لـ شرم الشيخ قريبا.. تفاصيل.. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:38 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اليوم  بمكتبه  بمدينة شرم الشيخ، جيفرى أدامز السفير البريطانى بالقاهرة وحرمه وذلك على هامش زيارتهم لمدينة شرم الشيخ ، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين مصر وبريطانيا على المستوى الرسمى والشعبى.


كما تناول اللقاء مجالات التعاون على رأسها المجال السياحى والتعليم ،  ووجه المحافظ الشكر للسفير على هذه الزيارة الهامة خاصة بعد قرار عودة الرحلات السياحية البريطانية لشرم الشيخ ،وأشاد السفير بالتعاون المثمر والبناء بين السلطات المصرية والانجليزية على كافة المستويات والتى أتت بثمارها فى عودة الرحلات السياحية .

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وأشار السفير البريطاني  الى تفاؤله بمضاعفة تلك الرحلات ونموها وتطورها خلال الفترة القادمة عن طريق عودة عدد  من الشركات السياحية الانجليزية  العالمية لتسيير رحلاتها الى شرم الشيخ فى القريب العاجل اضافة للشركات القائمة، وقدم المحافظ الشكر على جهود السفير فى هذا المجال مما اثمر عن بناء جدار من الثقة المتبادلة بين الجانبين .


كما قدم المحافظ دعوة مفتوحة للسفير البريطانى للحضور والمشاركة فى  المناسبات القومية الكبرى التى تقام بمدن المحافظة السياحية  للتقارب وزيادة التفاعل والتعاون بين البلدين وعلى رأس هذه المناسبات العيد القومى للمحافظة  بمدينة طابا فى مارس المقبل والمؤتمر السنوى للتسامح الدينى بمدينة سانت كاترين.


وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تقديرا له وكذا عدد من الهدايا التذكارية الخاصة بالفلكلور والصناعات البدوية الخاصة بالمحافظة.
مضاعفة الرحلات السياحية لـ شرم الشيخ قريبا.. تفاصيل.. صور
مضاعفة الرحلات السياحية لـ شرم الشيخ قريبا.. تفاصيل.. صور
مضاعفة الرحلات السياحية لـ شرم الشيخ قريبا.. تفاصيل.. صور
مضاعفة الرحلات السياحية لـ شرم الشيخ قريبا.. تفاصيل.. صور
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