استياء أهالي قرى الإسماعيلية بسبب انتشار الكلاب الضالة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين في قرى الإسماعيلية، بعد أن تعرّض عدد كبير من الأطفال والكبار فى (أبوسلطان ونفيشة والمحسمة والقصاصين وفنارة وأبوصوير والقنطرة غرب) للعقر من كلاب ضالة انتشرت في محيط قري مدينة فايد بمنطقة القطاع الجنوبى وأيضا وسط مدينة الإسماعيلية، مما أحدث إصابات بالغة فى عدد من الحالات .

ويقول إبراهيم سيف من أهالى قرية أبوسلطان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : الكلاب الضالة باتت تهدد سلامة الأطفال والكبار، حيث تعرض تلميذ بالصف السادس الابتدائى يُدعى “عصام صابر عبد المنعم” 12 عامًا، لعقر غائر بمناطق متفرقة بالجسد من كلب ضال، وإصابة بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وأخذ الأمصال اللازمة ، كما تعرضت أيضًا تلميذة بنفس الصف تدعى هاجر أحمد عبد العاطى، بعقرة غائرة بالفخذ الأيسر من نفس الكلب أثناء عودتها من امتحان آخر العام بعد أن وفى أرض الجمعيات وحى ثان الاسماعيلية من أكثر الأماكن التي تشهد انتشارا للكلاب الضالة إضافة إلى مناطق اخرى لكن بأعداد أقل .





مناشدًا المسئولين سرعة إيجاد حل رأفة بحال الأهالى والأطفال .





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