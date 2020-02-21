مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد بتوفير فرصة عمل له.. صور

ناشد المواطن محمد رمضان عبد المجيد عطاالله ،من ذوى الاحتياجات الخاصة يقيم في شارع جمال عبدالناصر البركة بالمرج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوفير فرصة عمل مناسبة له.

ويقول فى رسالته : أعاني من إعاقة في اليد والقدم ، واحتاج لمصدر رزق أو وظيفة مناسبة لظروفى كى أصرف على نفسى وتعيننى على المعيشة وظروف الحياة.

للتواصل مع الحالة : 01114162995

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360