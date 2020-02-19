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كان موظفا في شركة السكر.. طايع عمره 80 عاما وتطوع للتدريس بالتربية والتعليم.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:47 م
فاروق طايع
فاروق طايع
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إبراهيم القادري
قال الحاج فاروق طايع عمرة 80 عام وتطوع للتدريس بالتربية والتعليم: تطوعت في التدريس بالتربية والتعليم حتى أقوم بتدريس اللغة العربية ومساعدة الطالب الضعيف اجتماعيا في تعلم اللغة.


وأضاف فاروق طايع خلال اتصال هاتفي في برنامج  90 دقيقة المذاع على قناة المحور:  كنت موظفا في شركة السكر و أقيم في الصعيد و تعبت فى حياتى من المؤهل المتوسط .



وأوضح فاروق طايع ، أن مرتبات شركة السكر كانت ضعيفة وكان يجب عليه  أن يحصل على مؤهل عالي لتحسين دخله .

وتابع فاروق طايع ، أنه حاصل على كلية آداب لغة عربية ولا يريد أى عائد من التدريس واعتبرها خدمة وطنية .



واستكمل فاروق طايع ، أن وزارة التربية والتعليم تعاني من نقص المؤهلين لتدريس اللغة العربية .
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