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حوادث

القبض على قاتل مستأجر محل ملابس بالدقهلية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:23 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهم بقتل مستأجر لديه،  كما تم القبض على نجله لخلافات بينهما بسبب الايجار .


تلقى  اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول محمد حسن عبد العال محمد 45 عاما مقيم ميت حديد التابعة لمركز منية النصر جثة هامدة الى مستشفى منية النصر .


انتقل الى مكان الواقعة ضياط مركز منية النصر وبسؤال عدد من الشهود اكدوا وجود خلافات بين المتهم .محمد.ا م وبين القتيل بسبب مطالبة المتهم القتيل بدفع ايجار جديد او ترك محل الملابس الذى يستأجره بمنية النصر واشتد النزاع بينهما ما أدى لقيام المتهم بضربه بعصا .


وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة للتحقيق.
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