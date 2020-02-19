وثائق تكشف رد فعل نظام أردوغان عقب سقوط نظام الإخوان بمصر

كشفت وثائق سرية، نشرتها مؤسسة نورديك مونيتور السويدية، عن شعور حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإحباط من جماعة الإخوان المسلمين عندما فقدت الاحتجاجات قوتها في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي في مصر.





ووفقًا لـ تسجيل صوتي سري سجل المحادثات الخاصة لمُساعد أردوغان إبراهيم كالين ورجل الأعمال المؤيد للحكومة عبد الله تيفنيكلي، أعرب كالين عن أسفه لأن احتجاجات جماعة الإخوان المسلمين قد انتهت في مصر.





وفقد أخبر كالين تيفنيكلي، الذي سأل كيف تسير الأمور في مصر وجماعة الإخوان المسلمين: "إن مسيرات الإخوان المسلمين الأخيرة فقدت زخمها"، حيث شكك في استطاعتهم الاستمرار في المظاهرات.





بدا تيفنيكلي، الحليف القديم لأردوغان الذي كان يدير شركة تدعى 'إكسم للاستثمار القابضة' حتى وفاته في نوفمبر 2018، قلقًا من أن تكون حماس هي الضحية التالية بعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر.





وتنبأ كالين، في مكالمة هاتفية، أيضًا بأن الأمور ستزداد سوءًا إذا لجأت بعض فصائل حماس إلى السلاح.





ولدى سؤاله عما إذا كانت تركيا قد فقدت نفوذها في مصر، قال مستشار أردوغان إنهم ما زالوا يتمتعون بالضغط على جماعة الإخوان المسلمين.





واقترح تيفنيكلي أن يتم التعامل مع هذه المسألة تحت ستار دعم الديمقراطية في مصر بدلًا من دعم جماعة الإخوان المسلمين علانية. وقال كالين إن هناك قضايا أعمق في مصر ولا يريد التحدث عنها عبر الهاتف.









وكان كالين نائب وكيل مكتب رئيس الوزراء وكبير مستشاري السياسة الخارجية لإردوغان في ذلك الوقت. يعمل حاليًا في قصر أردوغان كمتحدث رسمي ومستشار خاص.



