وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ظواهر جديدة على المنطقة منها ظاهرة الإرهاب العابر للحدود ومحاولة إضعاف قيمة الدولة المركزية والتقليل من شأن وقيمة الجيش التقليدي واحتلال دولة عربية من 8 جيوش، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية وفكرة التحالفات الإقليمية واختطاف الارادة العربية من محاولات حل مشاكل المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأسبق، إن من الظواهر التي طرأت على المنطقة، تدخل بعض الدول المحيطة في شئون الداخلية لدول المنطقة العربية وأيضا وجود دولة عربية تمثل نقطة ضعف وخصوصًا التعامل في قضية الإرهاب الذي يتحرك سريعا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونظرة الإرهاب القوية إلى دول أفريقيا.

وأوضح طرح رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب في أفريقيا قائلًا إن مصر قدّمت الكثير للحفاظ على هويتها ولها دور كبير خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وآليات في مكافحة الإرهاب على المستويات كافة سواء الأمنية والفكرية.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الدولة المصرية فرضت سياستها دوليًا بدرجة ممتاز وتمكنت من نقل هموم أفريقيا لدول العالم كاشفا أهمية دور مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي والذي تم بكفاءة عالية مشيرًا إلى أن الـ 10 أعوام المقبلة ستشهد تغييرات دولية كبيرة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثالث تحت عنوان "تحديات الدولة المصرية في دعم القضايا العربية والإفريقية" عقب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

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كما حضر الملتقى، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة ورئيس الملتقى وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب.



