AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:47 م
السفير محمد العرابي،
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق
Advertisements
محمود زيدان

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ظواهر جديدة على المنطقة منها ظاهرة الإرهاب العابر للحدود ومحاولة إضعاف قيمة الدولة المركزية والتقليل من شأن وقيمة الجيش التقليدي واحتلال دولة عربية من 8 جيوش، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية وفكرة التحالفات الإقليمية واختطاف الارادة العربية من محاولات حل مشاكل المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأسبق، إن من الظواهر التي طرأت على المنطقة، تدخل بعض الدول المحيطة في شئون الداخلية لدول المنطقة العربية وأيضا وجود دولة عربية تمثل نقطة ضعف وخصوصًا التعامل في قضية الإرهاب الذي يتحرك سريعا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونظرة الإرهاب القوية إلى دول أفريقيا.

وأوضح طرح رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب في أفريقيا قائلًا إن مصر قدّمت الكثير للحفاظ على هويتها ولها دور كبير خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وآليات في مكافحة الإرهاب على المستويات كافة سواء الأمنية والفكرية.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الدولة المصرية فرضت سياستها دوليًا بدرجة ممتاز وتمكنت من نقل هموم أفريقيا لدول العالم كاشفا أهمية دور مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي والذي تم بكفاءة عالية مشيرًا إلى أن الـ 10 أعوام المقبلة ستشهد تغييرات دولية كبيرة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثالث تحت عنوان "تحديات الدولة المصرية في دعم القضايا العربية والإفريقية" عقب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

اقرأ أيضًا:

عمره 80 عاما.. مسن قنائي يتقدم بأوراقه لإدارة قوص التعليمية للعمل مدرسا

كما حضر الملتقى، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة ورئيس الملتقى وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب.


وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت سياستها دولياً بامتياز.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: تأسيس مجلس عربي أفريقي بالبحر الأحمر وخليج عدن يمنع التدخل الخارجي

علاء عابد يدعو لتشكيل اتحاد كونفدرالي أفريقي يضم 55 دولة

في ملتقى الهناجر الثقافي.. ناهد عبد الحميد: السيسي استعاد ريادة مصر بأفريقيا

صلاح حليمة: الدعم المقدم للاتحاد الأفريقي سيتم توفيره لحفظ السلام بالقارة.. فيديو

العرابي وبكري في الملتقى الوطني بـ جامعة كفر الشيخ.. غدا

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك.. مرتضى منصور يغيب عن السوبر.. وضربة قوية للأبيض قبل مواجهة الأهلي

تراجع في أغلب بنوك مصر.. تعرف على سعر الدولار الآن

أخبار الرياضة.. إصابة نجم الزمالك قبل السوبر.. ميدو يسخر من كارتيرون

محسن صالح: فايلر يتمتع بهدوء غير طبيعي.. وهناك فوارق بينه وبين جوزيه

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

السيسي: نسعى لتدشين منتدى غاز شرق المتوسط ليكون إطارا إقليميا للتعاون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

10 صور من تعادل قدامى الزمالك والأهلي 3-3 على هامش السوبر.. شاهد

سمير عثمان يتغزل فى جمال الغندور: أطيب التمنيات.. ماذا قال.. صور