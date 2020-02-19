مد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في بورسعيد 24 ساعة

واصلت الحملة القوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أعمالها لليوم الرابع على التوالي، والتي بدأت في السادس عشر من الشهر الجاري، واستمرت على مدى أربعة أيام مُتتالية، بشكل مُغاير لما عهده أهالي مُحافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم.





وفاجأ مسئولو الحملة، الأهالي، بعمل كرنفال ومسرح عرائس على الشاطئ، لكسر حدة الخوف والرهبة لدى الأطفال.





وفي ختام الحملة كرم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد جميع العاملين بالطب الوقائي في "دعية بيتش"، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على أكمل وجه.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية تستهدف عدد 103.000 طفل في المحافظة، من خلال 350 فرقة طبية مُدربة، بواقع 100 فرقة بالريف، و250 فرقة بالحضر، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.





وكشفت الدكتورة "مروة حلاوة" رئيس الطب الوقائي بمحافظة بورسعيد في تصريح لصدى البلد بأنه تقرر مد الحملة إلى الغد الخميس، لتطعيم من تخلفوا عنها خلال الفترة السابقة، نظرًا للتجاوب الكبير معها بجميع المراكز والوحدات.

وأشارت مسؤولة الحملة ورئيس مخازن الطعوم، إلى وصول نسبة المتلقين للتطعيم اليوم 100.1% من المستهدف الكلي 109.000 طفل.





ولفتت الدكتورة فاطمة أبو السعود زرمبة مسؤول ترصد الشلل الرخو الحاد ببورسعيد، إلى أن المتخلفين عن التطعيم حتى الآن بلغوا 309 حالات، ولهذا تم مد فترة التطعيم ليوم إضافي لإتاحة الفرصة لهم للتطعيم.





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