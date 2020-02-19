يمن الحماقى: مصر تمتلك إمكانيات سياحية هائلة والجنيه يتحسن كثيرا.. فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، إن سعر الدولار بالنسبة الي الجنيه المصري مثله مثل أى سلعة ويتحدد من خلال عرض الدولار بالنسبة للجنيه المصري والطلب على الدولار.









وأضافت يمن الحماقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إى ، أن عرض الدولار شهد تحسنا كبيرا من كل مصادر النقد الأجنبي التي تدخل الاقتصاد المصرى مثل السياحة.









واوضحت يمن الحماقي ، أن مصر لديها إمكانيات سياحية هائلة وتحتاج إلى إدارة جيدة بالإضافة إلى التسويق السياحي.









وتابعت يمن الحماقي ، أن القيادة السياسية تولي الاماكن السياحية اهتماما كبيرا وتعمل على تطوير العديد من الأماكن السياحية والتي تساعد على جلب العملة الصعبة الينا.









واستكملت يمن حماقي ، أن مصر بها تنوع سياحي كبير من جميع دول العالم وهذا لأهمية آثارنا بالنسبة إلى العالم.