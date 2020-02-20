طفل يعاني من اعوجاج بالعمود الفقري.. والصحة: سنقدم الخدمة الطبية له على أكمل وجه.. فيديو

أكد محمد ممدوح والد يحيى الذي يعاني من اعوجاج شديد بالعمود الفقري منذ أن كان عمره سنتين وأصيب أورام متشعبة بعصب الظهر والنخاع الشوكي وتم إجراء عملية منذ وتسببت في اعوجاج بالعمود الفقرى .





وأضاف محمد ممدوح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر: أنني توجهت لعدد من المستشفيات وتم عرض الأشعة والتقارير عليهم إلا أنني فوجئت انهم يرفضون إجراء العملية نظرا خطورتها الشديدة.





وتابع والد الطفل يحيى أنه كان هناك خبير ألماني كان في زيارة لأحد المستشفيات وتم عرض التقارير عليه وسافر لألمانيا وأكد لي أنه يفضل أن يتم إجراء تلك العملية في ألمانيا نظرا لوجود الفريق الطبي المتخصص في تلك الحالات ولديهم خبراء الأعصاب ولكن بتكلفة قد تصل إلى 3 مليون جنيه وهو مبلغ ضخم.





من جانبه عقب الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن حقه الطفل يحيي كمواطن مصري أن يحصل على العلاج على نفقة التأمين الصحي حتى وان كان يتطلب العلاج فى الخارج وسنتواصل معه وسيتم تحديد لجنة استشارية ونفحصه فى مستشفى معهد ناصر.





وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة أنه سنرى المطلوب لحالته واذا كان هناك علاج فى مصر سيتم تقديم الخدمة الطبية على اكمل وجه.