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رياضة

قبيل سفرهم للمغرب.. وزير الرياضة يلتقي البعثة المصرية المشاركة ببطولة أفريقيا للتايكوندو

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:50 ص
وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي المشاركين بطولة أفريقيا للتايكوندو
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء أمس، الأربعاء، بالبعثة المصرية المشاركة ببطولة أفريقيا للتايكوندو التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بحضور عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمكسيكي أوسكار سالازار المدير الفني للمنتخب، وهاني على المدير الفني للمنتخب الباراليمبي.

وفي أثناء اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لجميع لاعبي المنتخبات الوطنية المصرية في كافة الألعاب الرياضية الفردية والجماعية على حد سواء في سبيل الوصول لمنصات التتويج على كافة الأصعدة القارية والدولية والعالمية ورفع العلم المصرى عليها .

وطالب وزير الشباب والرياضة، جميع اللاعبين، ببذل أقصى جهد خلال مباريات البطولة لتحقيق الفوز  والتأهل للأولمبياد .

من جانبه ، وجه عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة للاتحاد المصري للتايكوندو .

وفي نهاية اللقاء ، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين ولجميع أفراد البعثة المصرية .

ويمثل منتخبنا الوطني للتايكوندو هداية ملاك ، سيف عيسى ، عبدالرحمن وائل ، نور حسين ، ويمثل منتخب مصر الباراليمبي محمد الزيات ، أحمد  البوهي ، آمال خلاف ، سلمى على .

حضر اللقاء محمد الكردي مساعد الوزير وعبد الأول محمد معاون الوزير.

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