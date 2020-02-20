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اقتصاد

السودان يناقش خطة دعم فرنسا له مصرفيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:01 ص
بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي
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وكالات
التقى محافظ بنك السودان المركزي بدرالدين عبد الرحيم إبراهيم بمكتبه، بالسفيرة الفرنسية بالخرطوم إيمانويل بلاتمان.

وقال البنك، فى بيان، إن اللقاء ناقش برنامج الدعم الفني المقترح من فرنسا للحكومة السودانية لوضع اللمسات النهائية لخطة الدعم الفني في المجال المصرفي".

وأوضح أن الخطة تشمل التدريب وبناء القدرات للعاملين بالبنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية والجوانب المتعلقة بالأطر التنظيمية والرقابية بالتركيز على الرقابة المبنية على المخاطر، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال الشمول المالي وتمويل التجارة الخارجية.

كما أشار البرنامج المقترح إلى إمكانية الاستفادة من البرامج التي ينظمها المعهد الدولي للصيرفة والتمويل التابع للبنك المركزي الفرنسي.
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