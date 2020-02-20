السودان يناقش خطة دعم فرنسا له مصرفيا

وقال البنك، فى بيان، إن اللقاء ناقش برنامج الدعم الفني المقترح من فرنسا للحكومة السودانية لوضع اللمسات النهائية لخطة الدعم الفني في المجال المصرفي".



وأوضح أن الخطة تشمل التدريب وبناء القدرات للعاملين بالبنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية والجوانب المتعلقة بالأطر التنظيمية والرقابية بالتركيز على الرقابة المبنية على المخاطر، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال الشمول المالي وتمويل التجارة الخارجية.