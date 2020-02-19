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رياضة

بعد الفوز على الجزائر.. منتخب الشباب يستعد لـ السعودية بكأس العرب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:55 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسرى غازى

أدى المنتخب الوطني للشباب تدريبه اليوم تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفنى بأحد ملاعب مدينة الدمام بالسعودية الذى يبعد عن مقر الإقامة بـ 45 دقيقة بالأتوبيس.


وشارك جميع لاعبي منتخب شباب الفراعنة استعدادًا لمباراته الثانية أمام نظيره منتخب السعودية فى إطار منافسات بطولة كأس العرب لمواليد2001 التى تستضيفها فى الوقت الراهن السعودية.

 
وكان ربيع ياسين قد عقد اجتماعا الليلة مع اللاعبين بعد تناول العشاء لمشاهدة مباراة الأمس التي فاز بها الفريق على نظيره الجزائري 4-1 وأوضح للاعبين إيجابيات وسلبيات كل منهم.


وقدّم ربيع ياسين الشكر إلى لاعبي منتخب الشباب على الجهد الكبير الذى بذلوه فى المباراة التى كللت مجهوداتهم بالفوز على نظيره منتخب الجزائر برباعية مقابل هدف.

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