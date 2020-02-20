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توك شو

مفيد فوزي: أضعف أمام حفيدي شريف.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:10 ص
الإعلامى الكبير مفيد
الإعلامى الكبير مفيد فوزي
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البهي عمرو

قال الإعلامى الكبير مفيد فوزي، إن لديه حفيد، ويتمنى الجلوس معه، وأكد أنه كتب مقالا فى المصري اليوم يناشد أصدقاء حفيدة شريف بتركه قليلًا حتى يراه.

وأضاف مفيد فوزي، خلال حواره ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه قبل الظهور على الهواء تقابل مع اثنين من أصدقاء حفيده وتحدث معهم وقاموا بالاتصال بحفيده وتحدث معه.

وأشار مفيد فوزي، إلى أن الجد يتمنى أن يجلس مع حفيده، ويتحول لطفل عندما يجلس معهم.

وتابع مفيد فوزي، أن الصداقة فى الأحفاد شديدة، والشباب فى الفترة الحالية مختلف تماما عن الماضي.

ولفت مفيد فوزي، إلى أن حفيده متواجد فى الخارج " اليونان" وسيعود غدًا، وأكد أنه يكون ضعيفًا عن يتحدث مع حفيده.

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