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فن

رابى عمرو سعد: سعيد بأول تجاربى بـ صندوق الدنيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:35 ص
خالد الصاوي - رابى
خالد الصاوي - رابى عمرو سعد
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سعيد فراج
تألق الطفل رابى نجل النجم عمرو سعد، فى العرض الخاص لفيلم"صندوق الدنيا" الذى يعد أول بطولة له مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوي، حيث حرص على حضور العرض رغم غياب والده، وأعرب عن سعادته الكبيرة بطرح الفيلم فى دور العرض، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامى وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.
 
واختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التى تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" فى المسابقة عرضا عالميا أول فى مسابقة دولية، وذلك خلال فعاليات دورة المهرجان التاسعة المقررة فى الفترة من السادس وحتى الثانى عشر من شهر مارس المقبل.
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