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فن

سفاح المستنقعات.. أول فيلم لأحمد خالد توفيق ينطلق على منصة رواة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:07 م
سفاح المستنقعات
سفاح المستنقعات
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سعيد فراج
تطلق منصة رواة فيلم «سفاح المستنقعات» قصة وحوار الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق هذا الشهر و عبر التطبيق الخاص بها كأول فيلم صوتي يتم إنتاجه للراحل الكبير. 

الفيلم يبث صوتيًا وهو من بطولة الممثل والمخرج المسرحي أحمد صبري غباشي، ويتناول قصة رعب من إبداع أحمد خالد توفيق ترتبط ببعض أساطير الريف المصري، الفيلم من إخراج أحمد مجدي وهندسة صوتية لأسماء راشد.

ويبرز اتجاه فني في الوقت الحالي يتمثل في إنتاج أعمال الدكتور أحمد خالد توفيق مرئية ومسموعة، وكذلك نشر ما تعذر نشره في حياة الأديب الذي رحل عن عالمنا في الثاني من أبريل عام 2018 وأثارت وفاته ضجة في الأوساط الأدبية والثقافية والفنية.

الجدير بالذكر أن أحمد صبري غباشي هو كاتب وممثل ومخرج مسرحي شاب، شارك في عدة أعمال مسرحية وسينمائية ودرامية، من أمثال فيلم الفيل الأزرق ومسلسل الزيبق ومسرحية الملك لير، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج البلاتوه.

بينما رواة منصة تتبنى تحويل المحتوى العربي الفصيح لأعمال فنية مسموعة عبر تطبيقها على الهاتف، ولها أعمال عدة وصلت إلى 10 مسلسلات، وأنتجت فيلمين صوتيين طويلين هما (الذبيح) و(حكاية للأطفال فقط) بالإضافة إلى إنتاجها نحو 2500 عمل ما بين مقالات وبرامج إذاعية وغيرها. 

كانت قصة «سفاح المستنقعات» نشرت على موقع إضاءات ضمن المجموعات القصصية الأخيرة للدكتور أحمد خالد توفيق، حيث تعتزم إضاءات ورواة إنتاج المزيد من القصص صوتيا بالتعاون مع عدد من الممثلين والفنانين بداية من الشهر الجاري وإلى شهر إبريل حيث الذكرى الثانية لوفاة أديب الشباب أحمد خالد توفيق. 
سفاح المستنقعات.. أول فيلم لأحمد خالد توفيق ينطلق على منصة رواة
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