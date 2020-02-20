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الزراعة: لن يسمح بتناول أي مبيد في مصر قبل تجربته.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:01 ص
استخدام المبيدات
استخدام المبيدات
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فى تسجيل المبيدات مؤكدا أنه لن يسمح بتناول اى مبيد فى مصر قبل تجربته والتأكد من سلامته على النظام البيئي وصحة الانسان.

وأضاف عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن محصول القمح يتم زراعته فى مساحة 3 مليون فدان وما تم إثارته بأن "مبيد ارينا" تسبب في الإضرار بـ 20% من محصول القمح أي أكثر من 600 ألف فدان هو غير صحيح.

وتابع رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن مبيد "ارينا 7%" تم تجربته بمركز البحوث الزراعية مؤكدا أنه وافقنا على استيراد 5 طن منه وأصدرنا تعليمات بأن يستخدم بتركيز 500 جرام فقط.

وأشار دكتور محمد عبد المجيد إلى أنه لو تم إستخدام مبيد "ارينا 7%" لو استخدم بالكامل يكفى 10 آلاف فدان مؤكدا أن المبيد استخدم في مساحة لا تزيد عن 1000 فدان.

وقال رئيس لجنة المبيدات أن الزراعة سحبت هذا المبيد وتحفظت على الكمية الباقية من هذا المبيد واوقفته.
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