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اقتصاد

ارتفاع مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا خلال العام الماضي

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:00 ص
أسعار المنازل في
أسعار المنازل في بريطانيا
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وكالات
أظهرت بيانات بريطانية رسمية اليوم ارتفاع أسعار المنازل خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي بنسبة 2.2 %، ووفقًا لبيانات مؤشر أسعار المنازل، بلغ متوسط سعر المنازل في بريطانيا 234,742 ألف جنيه إسترليني، بزيادة 0.3 % عن بيانات العام المنتهي في شهر نوفمبر 2019م.

وبلغ متوسط السعر في إنجلترا عمومًا 251,711 ألف جنيه إسترليني، فيما ارتفعت الأسعار في العاصمة لندن بنسبة 2.3 % ليبلغ متوسط سعر المنازل هناك 483,922 ألف جنيه إسترليني.

وسجل المؤشر أكبر معدل زيادة سنوية في مناطق يوركشير وهمبر عند 3.9 %، فيما انخفضت الأسعار في شمال غرب إنجلترا بنسبة 0.6 %.
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