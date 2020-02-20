ارتفاع مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا خلال العام الماضي

أظهرت بيانات بريطانية رسمية اليوم ارتفاع أسعار المنازل خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي بنسبة 2.2 %،

ووفقًا لبيانات مؤشر أسعار المنازل، بلغ متوسط سعر المنازل في بريطانيا 234,742 ألف جنيه إسترليني، بزيادة 0.3 % عن بيانات العام المنتهي في شهر نوفمبر 2019م.