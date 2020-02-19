نفس الشي.. صديق إليسا يظهر بإطلالة مشابهة لها.. شاهد

وشهدت الفترة الماضية وتحديدًا قبل عامين نشر إليسا ووديع النجار العديد من الصور ما جعل انتشار شائعات كثيرة حول طبيعة علاقتهما بل وأرجع البعض أنه أصبح خطيبها وتم تداول الشائعة بكثافة وقتها، إلى أن نفى النجار واليسا الشائعة وأكدا أنهما أصدقاء مقربان.





على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".