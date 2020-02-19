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فن

نفس الشي.. صديق إليسا يظهر بإطلالة مشابهة لها.. شاهد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:14 م
إليسا - وديع النجار
إليسا - وديع النجار
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سعيد فراج
نشر العارض اللبناني وديع النجار، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بملابس مشابهة لصديقته الفنانة اللبنانية إليسا، التي ارتدتها في حفلها الجديد بعيد الحب. 

وقارن وديع النجار، بطريقة كوميدية بين إطلالته وإطلالة إليسا، من خلال تعليقه: "نفس الشي بس انتو بتحبوا اليسا... وانا كمان بحبها".  

وشهدت الفترة الماضية وتحديدًا قبل عامين نشر إليسا ووديع النجار العديد من الصور ما جعل انتشار شائعات كثيرة حول طبيعة علاقتهما بل وأرجع البعض أنه أصبح خطيبها وتم تداول الشائعة بكثافة وقتها، إلى أن نفى النجار واليسا الشائعة وأكدا أنهما أصدقاء مقربان.

على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".
نفس الشي.. صديق إليسا يظهر بإطلالة مشابهة لها.. شاهد
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