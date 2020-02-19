تمثل كل ألوان الطيف السياسى.. الفخفاخ يعلن تشكيل حكومة تونس الجديدة





وقال الفخفاخ: " أعلمت رئيس الدولة بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعه".





وأضاف: "سنلتزم بأن تكون الحكومة التونسية الجديدة بعد نيل الثقة لكل التونسيين توحّد ولا تفرق".





وكانت حركة النهضة، إخوان تونس، تراجعت وأعلنت مشاركتها في الحكومة التونسية الجديدة ، عقب محاولتها إفشالها قبل التشكيل.





وكشف رئيس الوزراء التونسي أن وزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع من المستقلين، وليسوا تابعين لأي اتجاه سياسي.