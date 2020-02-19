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أخبار العالم

تمثل كل ألوان الطيف السياسى.. الفخفاخ يعلن تشكيل حكومة تونس الجديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، مؤكدا أنها ستكون لكل التونسيين وليس لفئة معينة. 

وقال الفخفاخ: " أعلمت رئيس الدولة بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعه". 

وأضاف: "سنلتزم بأن تكون الحكومة التونسية الجديدة بعد نيل الثقة لكل التونسيين توحّد ولا تفرق". 

وكانت حركة النهضة، إخوان تونس، تراجعت وأعلنت مشاركتها في الحكومة التونسية الجديدة،  عقب محاولتها إفشالها قبل التشكيل. 

وكشف رئيس الوزراء التونسي أن وزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع من المستقلين، وليسوا تابعين لأي اتجاه سياسي. 
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