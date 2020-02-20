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محافظات

جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:46 ص
محمود التهامى
محمود التهامى
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جمالات الدمنهوري

نظمت مساء الأربعاء دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية كبرى أحياها الشيخ محمود التهامي٬ على مسرح أوبرا دمنهور تميزت بمزيج بين فن الإنشاد الصوفي القديم ، وفن التواشيح ، وفنون الموسيقى العالمية المختلفة الحديثة وفى أجواء جديدة وشكل موسيقي مختلف، تحت شعار "إنشاد واحد وموسيقي متعددة".

وبدأ فارس الانشاد الديني الشيخ محمود التهامي حفلته اليوم بصوته العذب الشجي بإنشاد قصيدة قمر ضمن باقة مختارة من أجمل ما أنشد و هى: "البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، المسجد الأقصى، أبا الزهراء،  يا هو، ، طلع البدر علينا.

وتفاعل الجمهور مع"التهامى" بالتصفيق الحاد، وترديد كلمات الأنشاد معه،  و طلب منه الحضور أنشودة "صعايدة يا رسول الله صعايدة و أحباب الله" الذى قام بإنشادها مرتين بناء على طلب الحضور و أيضا إعادة إنشاد "يا هو"، "قاضى الغرام"،  قصيدة "قمر سيدنا النبي" و اختتم الحفل بقصيدة "طلع البدر علينا" وسط تفاعل الحضور.

يذكر أن الشيخ محمود التهامى أصقل موهبته في الإنشاد بالتعلم والدراسة، بعد تخرجه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم الماجستير في علم النفس، والعديد من الدراسات في الموسيقى وأدخل كل الآلات الموسيقية، وكذلك المقامات حديثة، فأصبح الإنشاد الدينى على يديه متطورًا.

جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع المنشد الديني محمود التهامي.. صور
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