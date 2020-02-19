ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر



وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 % مقابل 1.3 % في ديسمبر الماضي لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند 2 %.







