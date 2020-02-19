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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:31 م
معدل التضخم في بريطانيا
معدل التضخم في بريطانيا
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وكالات
سجل معدل التضخم الأساسي للاقتصاد البريطاني في يناير من العام الحالي أعلى مستوى له خلال 6 أشهر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار الطيران بنسبة أقل من المعتاد سابقًا.


وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 % مقابل 1.3 % في ديسمبر الماضي لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند 2 %.


فيما صعدت أسعار الوقود بنسبة 4.7 % مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر من العام 2018م.
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