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محافظات

تخصيص أراضٍ بمشروع «ابني بيتك» لمسددي الأقساط في طور سيناء

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:28 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي الذي عُقدت جلسته اليوم برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تخصيص أراضٍ بمشروع "ابني بيتك" للذين سددوا قيمة مقدمات الإسكان الاجتماعي بقيمة٢٠ ألف جنيه والمستحقين طبقا للقواعد والشروط.

وكان ذلك تيسيرًا لأهالي مدينة طور سيناء السابق قيامهم بدفع مقدمات الوحدات السكنية مبلغ 20 ألف جنيه ولا تتوفر لدي المدينة حاليًا وحدات سكنية لهم بالمشروع الحالي.
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وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل لجنة فنية لوضع آلية تخصيص أراضٍ بمشروع "ابني بيتك" بمدينة طور سيناء شريطة انطباق الضوابط والشروط  المنظمة.

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