AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: توفير أرض لبناء مستشفى مجهزة بمدينة حلايب.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:06 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
Advertisements
محمود محسن
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه يوجد مستشفى مجهزة في مدينة شلاتين وحلايب بها وحدة صحية بسيطة.

وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية "mbc مصر" أنه تم اتخاذ قرار بتوفير أرض لبناء مستشفى مجهزة في مدينة حلايب.

وتابع محافظ البحر الأحمر: "لمست انتماء غير طبيعى للوطن بالنسبة للأهالي وتم اكتشاف أن المواطنين في محافظة البحر الأحمر لديهم انتماء قوي ويبذلون ما في جهدهم من أجل بناء المستشفى". 

وأشار اللواء عمرو حنفي إنه يسعى إلى الإصلاح الصحي بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات متكررة إليها ولمختلف المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل أول لقاء بين المحافظ ونواب البرلمان بالبحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر: لا تستر على فاسد وسنراجع قرارات رئيس مرسى علم المقبوض عليه

محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير العشوائيات

بعد 30 سنة سيرا على الأقدام بائعا للصحف.. محافظ البحر الأحمر يوفر مكانا لـ«بائع جرايد» بالغردقة

لفتة إنسانية.. محافظ البحر الأحمر يستجيب لأرملة ويوفر فرصة عمل لنجلها

محافظ البحر الأحمر يزور مدينة حلايب للمرة الأولى.. والأهالي تطالب بإنشاء وحدة حجر بيطري ومكتب بريد.. ويتفقد منفذ رأس حدربة الحدودي مع السودان

ترشيحاتنا

موقف إنساني من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر غدا .. شاهد

بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق

تسمم أم وفاة طبيعية؟.. القصة الكاملة لرحيل الإعلامية السودانية ريتاج الأغا

موجز السوشيال ميديا .. حمادة هلال يستفز الجمهور.. ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لـ منى فاروق

خسر 44 قرشا.. البرلمان يكشف أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه

السيسي: نسعى لتدشين منتدى غاز شرق المتوسط ليكون إطارا إقليميا للتعاون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور