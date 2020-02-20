محافظ البحر الأحمر: توفير أرض لبناء مستشفى مجهزة بمدينة حلايب.. فيديو

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه يوجد مستشفى مجهزة في مدينة شلاتين وحلايب بها وحدة صحية بسيطة.





وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية "mbc مصر" أنه تم اتخاذ قرار بتوفير أرض لبناء مستشفى مجهزة في مدينة حلايب.





وتابع محافظ البحر الأحمر: "لمست انتماء غير طبيعى للوطن بالنسبة للأهالي وتم اكتشاف أن المواطنين في محافظة البحر الأحمر لديهم انتماء قوي ويبذلون ما في جهدهم من أجل بناء المستشفى".





وأشار اللواء عمرو حنفي إنه يسعى إلى الإصلاح الصحي بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات متكررة إليها ولمختلف المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين.