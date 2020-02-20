فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الشرع في الإبادة الجماعية للقطط والكلاب.. وأمين الفتوى يضع روشتة لعلاج المشاكل الزوجية.. وتعرف على علامات رضا الله عن العبد

هل تجوز الصدقة على غير المسلم.. أمين الفتوى

أمين الفتوى يوضح أول طريق حل الخلافات بين الزوجين









تلقت دار الإفتاء المصرية، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.









تلقى الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال يقول" ما حكم الدين في الإبادة الجماعية للقطط والكلاب".





وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الرسول حذر من هذا الأمر، ومن هذه التصرفات غير الإيجابية.





وأضاف: رجل سقى كلبًا فدخل الجنة، ودخلت امرأة النار في هرة عذبتها، مشيرًا إلى أنها قضية إنسانية قبل أن تكون قضية اجتماعية.





هل يجوز قتل القطط بالسم لكثرة الأذى؟.. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مُسجلة له.





وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أنه لو كانت هذه القطط مؤذية وتتعدى على الأموال والأشياء التى تمتلكها ولم تستطع أن تدفع أذاهم إلا بالقتل فيجوز لك أن تقتله لكن قتلًا رحيمًا لا دون تعذيب.





وأشار إلى أنه لو كانت هذه القطط مؤذية ولا يمكن دفع أذاها إلا بالقتل جاز قتلها قتلًا رحيمًا غير مؤليمًا.





قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هى الاحتضان والاحتواء، لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن أول ما يطلبه الزوج من زوجته هو التقدير ، لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها.





ونصح بان يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة.





وتابع: لابد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال.





كيف أعرف أن الله راض عنى؟... سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء.









وقال عبد السميع خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن أول هذه الأمور أن يوفق الله عبده للعبادة، وأن يجد العبد نفسه ملتزما بالصلاة، وبالصيام على وقته بـالإحسان إلى الفقراء والمساكين ببر الوالدين، وإكرام الجار وحسن تربية الأولاد، فاعلم أن الله راض عنك.









وأوضح أن الإنسان يجد قلبه راضيا لا يسخط ولا يعترض على قدر الله وقضائه، ويشعر بالسعادة في كل الأحوال، ويعرف الطيبين والصالحين فيكونون دائما حوله، ولا يفعل المحرمات ويغتنم الأعمال الصالحة.





هل تجوز الصدقة على غير المسلم.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء.





أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز الصدقة على غير المسلم وهى من البر الذى أمرت به الشريعة".





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة تجوز لغير المسلمين، وتجوز أيضًا للأغنياء.





وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟»، أنه يجوز إعطاء الصدقة للعُصاه والأغنياء وغير المسلمين، فيما أن الزكاة مفروضة للفقراء المسلمين فقط، منوهًا بأنه إذا كان المسلم غنيًا، فيجوز أن يأخذ من الصدقة لسداد ديونه أو تهيأة حاله، أو لرفع مستواه، إلى آخره، فالصدقة بابها واسع، أما الزكاة فبابها ضيق، حيث إنها من أجل الفقراء المسلمين فقط.



