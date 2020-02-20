وزيرة الهجرة: المشروعات الصغيرة بديل جيد للهجرة غير الشرعية ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنها زارت عدة قرى بالغربية؛ لبحث مطالبهم ضمن مبادرة "مراكب النجاة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن المواطنين فى القرى كانوا سعداء بالزيارة، مؤكدة جهود الدولة القوية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، بدعم المشروعات الصغيرة بدلًا من السفر، ومحاولة إقناع الشباب بأنه بدلا من وضع الأموال فى السفر إلى المجهول يتم وضعها فى مشروع يعود بالنفع على صاحبه.





وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنها تحدثت إلى الشباب، وتم الاتفاق على عمل أنشطة ترفيهية، موضحة أنها قابلت الأمهات في القرى، وتم الحديث إليهن لمنع الهجرة غير الشرعية.





وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، على الصورة التى تم نشرها على السوشيال ميديا ووضع بعض الأهالى سجاد على معدية لكى تمر من طريق لآخر.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن "الشعب كريم وأى شخص يذهب الآخر نجد الآخر يقدم له كل ما فى بيته، معربة عن دهشتها من هذا الهجوم"، مؤكدة أنها مستمرة فى عملها وأى هجوم لن يؤثر فيها.