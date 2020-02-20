AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة: المشروعات الصغيرة بديل جيد للهجرة غير الشرعية ..فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:45 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
البهي عمرو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين.


وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنها زارت عدة قرى بالغربية؛ لبحث مطالبهم ضمن مبادرة "مراكب النجاة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن المواطنين فى القرى كانوا سعداء بالزيارة، مؤكدة جهود الدولة القوية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، بدعم المشروعات الصغيرة بدلًا من السفر، ومحاولة إقناع الشباب بأنه بدلا من وضع الأموال فى السفر إلى المجهول يتم وضعها فى مشروع يعود بالنفع على صاحبه.


وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنها تحدثت إلى الشباب، وتم الاتفاق على عمل أنشطة ترفيهية، موضحة أنها قابلت الأمهات في القرى، وتم الحديث إليهن لمنع الهجرة غير الشرعية.


وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، على الصورة التى تم نشرها على السوشيال ميديا ووضع بعض الأهالى سجاد على معدية لكى تمر من طريق لآخر.


وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن "الشعب كريم وأى شخص يذهب الآخر نجد الآخر يقدم له كل ما فى بيته، معربة عن دهشتها من هذا الهجوم"، مؤكدة أنها مستمرة فى عملها وأى هجوم لن يؤثر فيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الهجرة : لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ 2016 ..فيديو

وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم

مراكب النجاة.. مبادرة الرئيس تنطلق من الفيوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مراكب النجاة..محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة يحثان الطلاب على رفض الهجرة غير الشرعية

نبيلة مكرم تلتقي ١٥٠٠ مواطن بالفيوم لطرح بدائل الهجرة غير الشرعية بـ مراكب النجاة

مراكب النجاة .. حملة تجوب قرى المحافظات للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

الفانلة الزرقاء وش النحس على الزمالك أمام الأهلي .. فيديو

حظك اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

منى الشاذلي ترقص على بنت الجيران

كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب: عيني كانت هتروح في شهر العسل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok