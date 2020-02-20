حظك اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 20- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 20-2- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل





عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول التحكم في أعصابك.

مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية غير محسوبة العواقب.





برج الثور





عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يعدك بتحقيق نجاحات ومكاسب، فقط عليك أن تعتمد اللباقة مع زملاء العمل.





برج الجوزاء





مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتخطط جيدا لمستقبلك وقد تكتشف أمور خافية.





برج السرطان





مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك.

عاطفيا: حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.





برج الأسد





مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يمنحك نشاطا وإصرارا على الإنجاز.

عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حانية تجمعك بالأحباب.





برج العذراء





عاطفيا: القمر بمنزل الحب يجعلك متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية، لكن إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق وعليك ألا تتسرع في ردود أفعالك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض، فقط قم بما عليك من واجبات.





برج الميزان





مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق الدقيقة والعادلة في حل المشكلات التي تقابلك.

عاطفيا واجتماعيا: قد تجتاحك اليوم مشاعر متناقضة وارتباك، وعليك أن تصبر.





برج العقرب





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

عاطفيا وعائليا: اليوم تنفعك لباقتك في اختيار كلمات مؤثرة تهدئ الموقف مع الآخرين.





برج القوس





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتأنى في ردود أفعالك.. لا تغامر أو تتورط في أقوال غير مدروسة.





برج الجدي





مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

عاطفيا: اخطُ بثقة نحو من تحب.. فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.





برج الدلو





مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالسحر والجاذبية وبالطاقة العاطفية والذهنية.





برج الحوت





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك، وتحصل بسهولة على مساندة الأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل.

عاطفيا: اليوم تستطيع أن تتعامل بحيوية مبهرة مع الطرف الآخر وتسعد بحياتك.