AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. وزيرة الصحة تطلق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة "صحتك أمانك"

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

تعقد اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد "وزير الصحة والسكان" الـمؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة صحتك أمانك، فبراير 2020.

ويناقش المؤتمر دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية، وطب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويبدأ المؤتمر في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وتابعت وزيرة الصحة خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات أن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة تستهدف 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين والغير مصريين وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تطلق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بحي الاسمرات..غدا

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

وزيرة الصحة تتابع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

الصحة: حجز الحالة المصابة بـ كورونا في مستشفى مخصص للعزل.. ومصر خالية من الفيروس

وزيرة الصحة: جميع المصريين العائدين من الصين بصحة جيدة

وزيرة الصحة: لا نية لغلق المطارات في وجه الجانب الصيني

ترشيحاتنا

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يعلق بعد رقص رانيا يوسف على بنت الجيران.. شاهد

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بألمانيا

كوريا الجنوبية: 31 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والإجمالي 82 حالة

حب وتقدير.. شوبير يقبل رأس إكرامي على الهواء ..فيديو

فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على أشقائه

بالأحمر.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان

سعر غير متوقع لفستان رانيا يوسف خلال رقصها على أغنية بنت الجيران.. شاهد