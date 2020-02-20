اليوم.. وزيرة الصحة تطلق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة "صحتك أمانك"

تعقد اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد "وزير الصحة والسكان" الـمؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة صحتك أمانك، فبراير 2020.

ويناقش المؤتمر دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية، وطب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويبدأ المؤتمر في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وتابعت وزيرة الصحة خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات أن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة تستهدف 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين والغير مصريين وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم