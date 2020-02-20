التصريح بدفن ربة منزل وطفليها إثر انهيار منزل في الشرابية

قررت النيابة العامة ، التصريح بدفن ربة منزل وطفليها، بعد انتشال جثثهم من أسفل أنقاض منزل قديم انهار فوق رؤوسهم.
وكانت نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى انتشال سيدة وطفليها من أسفل أنقاض منزل قديم انهار فوق رؤوسهم ، وامر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق .
وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار منزل قديم فى شارع حجازى السعدنى بحى الشرابية بداخله أسرة مكونة من ٣ أفراد .
على الفور تم توجيه قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء أسامة فاروق المدير العام الذين تمكنوا من استخراج ٣ جثث الأولى لسيدة ٢٥ سنة وطفلها رضيع عام ونصف وشقيقتها ٣ سنوات من أسفل الأنقاض .
وقد تم استدعاء صاحب العقار ، وبسؤاله أفاد ان العقار صادر له قرار إزالة من سنة ١٩٩٨ ، وتم عمل طعن على القرار ، وأنه فوجئ بحادث الانهيار.
فيما تم اخطار النيابة العامة التي كلفت رجال المعمل الجنائي لتحديد سبب الانهيار ويرجح ان يكون انفجار انبوبة بوتاجاز ، وهو ما سيكشف عنه تقرير المعمل خلال الساعات القادمة .