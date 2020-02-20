التصريح بدفن ربة منزل وطفليها إثر انهيار منزل في الشرابية

قررت النيابة العامة ، التصريح بدفن ربة منزل وطفليها، بعد انتشال جثثهم من أسفل أنقاض منزل قديم ا نهار فوق رؤوسهم.

وكانت نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى انتشال سيدة وطفليها من أسفل أنقاض منزل قديم ا نهار فوق رؤوسهم ، وامر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق .

وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار منزل قديم فى شارع حجازى السعدنى بحى الشرابية بداخله أسرة مكونة من ٣ أفراد .



على الفور تم توجيه قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء أسامة فاروق المدير العام الذين تمكنوا من استخراج ٣ جثث الأولى لسيدة ٢٥ سنة وطفلها رضيع عام ونصف وشقيقتها ٣ سنوات من أسفل الأنقاض .



وقد تم استدعاء صاحب العقار ، وبسؤاله أفاد ان العقار صادر له قرار إزالة من سنة ١٩٩٨ ، وتم عمل طعن على القرار ، وأنه فوجئ بحادث الانهيار.



فيما تم اخطار النيابة العامة التي كلفت رجال المعمل الجنائي لتحديد سبب الانهيار ويرجح ان يكون انفجار انبوبة بوتاجاز ، وهو ما سيكشف عنه تقرير المعمل خلال الساعات القادمة .



