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رياضة

مانشستر سيتي يعزز موقعه ثانيا بالدوري الإنجليزي بالفوز على ويست هام

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا على أرضه، أمام ويست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعادت كتيبة جوارديولا نغمة انتصاراته من جديد، بعدما خسر أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، الجولة الماضية.

وتمكن السيتي من تسجيل أول أهدافه، من ركنية من جهة اليمين نفذها دي بروي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو هيرنانديز برأسية سكنت يسار المرمى.

وجاء ثاني الأهداف، تمريرة قصيرة من برناردو سيلفا إلى كيفين دي بروين يمين منطقة الجزاء فقام الأخير بتسديد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 54 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 24 نقطية في المركز الثامن عشر والمؤدي إلى الهبوط.

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