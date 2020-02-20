مركزي الإمارات يجري تحقيقات في غسل أموال مع بنك باكستاني

في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. قال مصرف الإمارات المركزي اليوم إنه يجري تحقيقًا بشأن أكبر بنك باكستاني؛ للتحقق مما إذا كان ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك





ومن المقرر أن تتخذ مجموعة العمل المالي هذا الأسبوع قرارا بشأن ما إذا كانت ستضع باكستان على قائمة للدول التي لا تمتثل للقواعد المالية العالمية، وهو ما سيستتبع عقوبات كبيرة.





وقال بنك الإمارات المركزي في بيان إنه على ”تواصل“ مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكروة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.





وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي أن البيان يشير إلى "بنك الحبيب المحدود" أكبر بنوك باكستان، وفي نهاية سبتمبر، كان إجمالي أصول البنك، المملوك بنسبة كبيرة لصندوق أغاخان للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، يبلغ 3.1 تريليون روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).





وأضاف بيان المركزي الإماراتي أنه ”سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات.