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توك شو

خبير استثماري: القيادة السياسية تريد حل المشاكل بين أصحاب الشركات والبنوك.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:08 ص
أسامة مراد
أسامة مراد
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إبراهيم القادري
قال أسامة مراد خبير الاستثمار والتمويل ، إن مبادرة إنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة هي ضمن حزمة مبادرات قام البنك المركزى بإطلاقها ومنها جزء خاص بالشركات المتعثرة والشركات الصغيرة والمتوسطة .

واضاف اسامة مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى ، أن مبادرة الشركات والمصانع المتعثرة هي مبادرة بها وضوح لإتمام التصالح بين الشركات المتعثرة والقطاع المصرفي حتى تتنازل الأطراف عن القضايا المرفوعة .

وأوضح أسامة مراد ، أن القيادة السياسية تريد حل المشاكل بين اصحاب الشركات والبنوك كما ان البنك المركزى يعمل على اصلاح الامور بين مختلف الاطراف بدورة كوسيط وحكم بينهم  .

وتابع أسامة مراد ، أن التعثر لم ينتج نتيجة نوع من الفساد ولكنه كان تعثر لظروف السوق ونتيجة تعويم الجنيه .

واستكمل أسامة مراد ، أن المتعثر يتعهد بسداد الجزىء المتفق عليه وهو في حدود 50% من أصل المديونية وعند تسدية تنتهي الأزمات . 
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