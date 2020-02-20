خبير استثماري: القيادة السياسية تريد حل المشاكل بين أصحاب الشركات والبنوك.. فيديو

قال أسامة مراد خبير الاستثمار والتمويل ، إن مبادرة إنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة هي ضمن حزمة مبادرات قام البنك المركزى بإطلاقها ومنها جزء خاص بالشركات المتعثرة والشركات الصغيرة والمتوسطة .
واضاف اسامة مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى ، أن مبادرة الشركات والمصانع المتعثرة هي مبادرة بها وضوح لإتمام التصالح بين الشركات المتعثرة والقطاع المصرفي حتى تتنازل الأطراف عن القضايا المرفوعة .
وأوضح أسامة مراد ، أن القيادة السياسية تريد حل المشاكل بين اصحاب الشركات والبنوك كما ان البنك المركزى يعمل على اصلاح الامور بين مختلف الاطراف بدورة كوسيط وحكم بينهم .
وتابع أسامة مراد ، أن التعثر لم ينتج نتيجة نوع من الفساد ولكنه كان تعثر لظروف السوق ونتيجة تعويم الجنيه .
واستكمل أسامة مراد ، أن المتعثر يتعهد بسداد الجزىء المتفق عليه وهو في حدود 50% من أصل المديونية وعند تسدية تنتهي الأزمات .