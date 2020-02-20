نعمان: يجب فصل الدين عن العلم والدولة تماما.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عادل نعمان أن الفقه الأفتراضي أصبح فارض نفسه مثل ما تم إثارته حول "إرضاع الكبير" تم تداوله في وسائل الإعلام وتحدث حوله مشايخ من الأزهر الشريف.





وأضاف نعمان خلال وجوده ضيفا ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن هذا التراث يكون في صدام كبير مع الطبيعة البشرية مشيرا إلى أن التراث توقف عند الأوائل من خلال نقطة محددة وأصبح هناك علوم حديثة تأخذ من القديم.





وتابع الكاتب الصحفي أننا نواجه مشاكل مع معتقدات التراث التي تسئ الفهم وبين انفسنا وبين العالم ومشكلتنا مع التراث أنه يجعلنا أن ندخل في صدام مع فطرة الغنسان التي خلقنا الله بها.





واشار عادل نعمان أنه هناك خلاف وصدام مع العلم وصدام مع الحضارة والأنسانية مؤكدا أنه يجب فصل الدين عن العلم والدولة تماما وأن يكون الدين داخل المسجد وداخل الكنيسة فقط.





وقال الكاتب الصحفي أن هناك خطاب نموذجي ديني يحدد النموذج الأمثل لعلاقة الإنسان مع نفسه وكيانه مؤكدا أن كل الخطابات تضع القواعد الخاكمة تضع علاقة الإنسان مع العالم.



