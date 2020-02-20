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حوادث

حبس شخص لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بمدينة 15 مايو

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:00 ص
حبس شخص
حبس شخص
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عمرو خليفة

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بمنطقة 15 مايو.

 

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغا من الأهالى، بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته حال تواجدهما بالشقة سكنهما الكائنة بدائرة القسم محدثًا إصابتها "بجرح قطعى بالرقبة" وتم نقلها للمستشفى.


وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين تعدي عامل على زوجته بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها، وفي وقت لاحق، حضر الزوج إلى ديوان القسم من تلقاء نفسه.


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وبمواجهة الزوج اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفاؤه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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