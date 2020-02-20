قنصل مصر في أبو ظبي: الأجواء في الإمارات قبل السوبر المصري مثالية

كشف أسامة حمدي، قنصل مصر في أبو ظبي، آخر الاستعدادات التى يستعد لها مجلس أبوظبي الرياضي، قبل مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد .





وتابع أسامة حمدي في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأجواء في الإمارات مثالية وأتمنى ظهور المباراة بشكل يليق بالفريقين ، الأهلي والزمالك منعزلين تماما وكل منهما يركز في اللقاء فقط".



