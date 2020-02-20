قنصل مصر في أبو ظبي: الأجواء في الإمارات قبل السوبر المصري مثالية

كشف أسامة حمدي، قنصل مصر في أبو ظبي، آخر الاستعدادات التى يستعد لها مجلس أبوظبي الرياضي، قبل مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد .
وتابع أسامة حمدي في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأجواء في الإمارات مثالية وأتمنى ظهور المباراة بشكل يليق بالفريقين ، الأهلي والزمالك منعزلين تماما وكل منهما يركز في اللقاء فقط".
تقام بطولة السوبر المصري بنسختها الـ17 لموسم (2018-2019)بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطلكأس مصر، في الإمارات، على ملعب محمد بن زايد الدولي.
وتستضيف الإمارات، بطولة السوبر المصري، للمرة الرابعة، في تاريخ المسابقة المحلية، حيث كانت المرة الأولى في 2015، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز المارد الأحمر 3-2.
وكانت المرة الأخيرة، في 2017 والتي جمعت الأهلي بطل الدوري والكأس، بالمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو في الأشواط الإضافية.