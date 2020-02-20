حبس 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة سلاح في مصر القديمة

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهم بحيازة سلاح بمنطقة مصر القديمة.





وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من إحباط وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط أحد طرفيها بحوزتهم 4 قطع سلاح أبيض.

وفى أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، إشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص .

وبفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب".

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وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك").

بمواجهتهم أقر أحدهم بإصطحابه باقى المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على أثر خلافات سابقة بينهما.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء أيدوا أقواله ، وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.