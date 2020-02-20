سكان المنيب يصرخون من اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي

أرسل المواطن عبدالناصر يحي المقيم بمنطقة المنيب شارع سيد عيسى شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يشكو من انه منذ خمسة أعوام قامت شركة الغاز بحفر شوارع المنطقة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وأثناء الحفر تم كسر مواسير الصرف الصحي.





وقال عبدالناصر في شكواه: "نحن سكان منطقة نعاني من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب منذ أن قامت شركة الغاز الطبيعي بتوصيل الغاز إلى المنازل تم كسر مواسير الصرف الصحي وتم خلطها بمواسير للشرب مما تسبب في انتشار الأمراض بالمنطقة بالاضافة إلى أنه ارتفعت مياه الصرف داخل المنازل مما تهدد بانهيار العقارات الموجودة بالمنطقة.





وأضاف عبد الناصر يحي انه قام بتقديم عدة شكاوى إلى الحي ولكن دون جدوى وطالب المسئولين بسرعة حل تلك المشكلة رأفة بسكان المنطقة.









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