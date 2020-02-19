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رياضة

أتالانتا يضع قدما بدور الـ 8 بعد رباعية في شباك فالنسيا بـ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق أتالانتا فوزًا عريضا على أرضه أمام ضيفه فالنسيا الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب "سان سيرو"، فى ذهاب دور الـ16، من بطولة دورى أبطال أوروبا. 

ومنح هانز هاتيبور هدف التقدم لصالح أتالانتا مع حلول الدقيقة 16، من عرضية من الارجنتيني اليخاندرو جوميز. 


وعزز جوسيب إيليشيش، من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.


ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو أتالانتا بشكل قوي في منتصف ملعب فالنسيا ليستطيع ريمو فرولر استخلاص الكرة و المرور على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ليطلق تسديدة رائعة تسكن الزاوية اليمنى للحارس.


وأحرز هانز هاتيبور الهدف الرابع، بعد أن انطلق من الجهة اليمنى ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تسكن الشباك، واحتاج حكم المباراة إلى بعض دقائق لمراجعة صحة الهدف عبر تقنية الفيديو الـ"VAR".


وقلص فالنسيا الفارق بعد انطلاقة من اللاعب دينيس تشيريشيف على حدود منطقة الجزاء يراوغ ويسدد كرة قوية تسكن الزاوية اليمنى بالدقيقة 66.


ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين أتالانتا وفالنسيا، يوم 10 مارس المقبل، على ملعب "مستايا"، معقل فريق فالنسيا. 


وكانت تشكيلة أتالانتا لمباراة اليوم، كالاتي :

جوليني

دومسيتي - بالومينو - تولوي

جوسينس - فريلير - دي رون - هاتيبور

بازاليتش - جوميز - إيليسيتش
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