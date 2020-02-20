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حوادث

حبس سيدة تسرق متعلقات المواطنين بمنطقة الموسكي بأسلوب النشل والاحتكاك

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:01 ص
حبس سيدة لاتهامها
حبس سيدة لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين
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رامي المهدي

قررت النيابة العامة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الموسكي بأسلوب النشل والاحتكاك.


البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز ـ  دائرة القسم بقيام إحدى السيدات بعرض عدد 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها سابق اتهامها في عدد 11 قضية " نشل " والمطلوب التنفيذ عليها في عدد 3 حكم حبس جزئي " سرقة " بإجمالي حبس سنتان و3 شهور وبحوزتها حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ مالي 400 جنيه , فيزا كارد , متعلقات شخصية و2 هاتف محمول مجهولين المصدر .


بمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها بإسلوب " النشل والاحتكاك "                                 

كما اعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب وأقرت بارتكاب عدد 2 حادث سرقة

تم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالي 2400 جنيه من متحصلات المبالغ المالية المستولى عليها وأقرت بإنفاقها باقي المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .


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