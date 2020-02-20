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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة شركة بمنطقة الأزبكية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:01 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
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رامي المهدي

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بسرقة شركة بمنطقة الازبكية.


وكان نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض شركة بالأزبكية للسرقة، حيث تبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه والمسروقات، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.


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تبلغ للمقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية من صاحب مكتب للاستيراد والتصدير قرر باكتشافه سرقة خزينة حديدية وبداخلها طبنجة ومسدس رش ومشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالي 5000 يوان صيني و1200 دولار أمريكي، مجموعة من ساعات اليد مختلفة الأنواع، كمية من الأقلام ماركات مختلفة، متعلقات شخصية وأوراق خاصة بالمجني عليه من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه في احد  بارتكاب الواقعة.


 

بالانتقال وبإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها  وعُثر بمحل الواقعة على أجنة حديدية ، مفك .

 

وقد وردت معلومات لرجال الامن أن مسجل خطر تظهر عليه علامات الثراء دون تحصله على مصدر رزق ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى أنه وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه .

 

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب" باستخدام الأدوات المعثور عليها بمحل الواقعة .

 

وأضاف بالاستيلاء على الخزينة ووضعها داخل جوال واستقلال سيارة أجرة وصولًا لمسكنه ، وتمكنه من فتح الخزينة بمحل سكنه بمنطقة الوراق جيزة والاستيلاء على ما بداخلها والتخلص منها بأحد مقالب القمامة بذات المنطقة تم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وتولت النيابة العامة التحقيق.


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