AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قرار جديد فى قضية حمار قطار الركاب بالأقصر.. تفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:57 م
صاحب واقعة قطار الركاب
صاحب واقعة قطار الركاب
Advertisements
شمس يونس
اصطحب أحد المزارعين حماره داخل قطار قادم من محافظة قنا ومتجها إلى الأقصر، وسط الركاب، الذين ابدوا استياءهم وتذمرهم من ذلك، بعد عجز المزارع عن دفع أجرة سيارة لنقل الحمار منفردا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للمزارع مصطحبًا حماره داخل القطار، وسط حالة استياء و تذمر المواطنين.


الراكب يدعى سعيد محمد " مقيم بقرية المريس التابعة لمحافظة الاقصر" و استقل قطار الركاب من محطة سكة أبنود التابعة لمركز قنا، و غافل المسئولين بالمحطة واصطحب حماره  الذى اشتراه من سوق السبت للمواشى  بأبنود، متوجهًا إلى قريته بمحافظة الأقصر.

وأبدى ركاب القطار حالة من الاستياء الشديد بعد إصرار الراكب على اصطحاب حماره داخل القطار ووسط الركاب، ما دفع الكثير منهم إلى التشاجر مع الراكب، وقيام بعضهم بالتقاط  صور للحمار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.


ولم تفلح محاولات الكمسارية داخل القطار فى إنزال الراكب وحماره، حيث هددهم بإلقاء نفسه من القطار أثناء سيره حال إصرارهم على إنزاله.


وعقب وصول القطار إلى محطة الأقصر، تم إبلاغ شرطة السكة الحديد التى حررت مخالفة للمواطن بقيمة 500 جنيه، 400 جنيه غرامة للحمار، مع إخلاء سبيله بعد دفع الرسوم المقررة.

وقررت هيئة السكة الحديد وقف مسئولى القطار رقم 748 المطور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن واقعة اصطحاب مزارع لحمار داخل القطار.

وقررت نيابة الأقصر، إخلاء سبيل المزارع، صاحب واقعة اصطحاب حماره داخل القطار، بضمان محل إقامته.

وأكد صاحب "الحمار" خلال أقواله بالنيابة العامة، أنه لم يكن في مقدرته نقله بسيارة بسبب مطالبة سائق سيارة نقل مبلغ 1000 جنيه لنقله من قرية أبنود إلى محافظة الأقصر. 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمار يستقل قطار الصعيد.. وسخرية عبر السوشيال ميديا

السكة الحديد تغرم حمارا 400 جنيه ..وصاحبه يهدد بالانتحار .. تفاصيل

بعد واقعة الحمار..السكة الحديد تقرر وقف مسئولى قطار 748 المطور

أول تعليق من «السكة الحديد» على واقعة حمار قطار الأقصر

هنتحر لو مركبش.. حقيقة صور الحمار داخل أحد قطارات الركاب.. شاهد

فيديو جراف| حمار داخل قطار الأقصر .. ماذا يفعل

ترشيحاتنا

سهران يسقط شاكوش من على قمة أنغامي ويدفعه إلى المركز الرابع

بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد

فتاة جزائرية تطلب الزواج من رامي جمال لسبب غريب.. شاهد

مدحت شلبي مفاجأة أون سبورت فى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

السيسي: نسعى لتدشين منتدى غاز شرق المتوسط ليكون إطارا إقليميا للتعاون

بقع زرقاء.. طبيب سوري يكشف تطورا خطيرا في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

10 صور من تعادل قدامى الزمالك والأهلي 3-3 على هامش السوبر.. شاهد