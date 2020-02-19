قرار جديد فى قضية حمار قطار الركاب بالأقصر.. تفاصيل

اصطحب أحد المزارعين حماره داخل قطار قادم من محافظة قنا ومتجها إلى الأقصر، وسط الركاب، الذين ابدوا استياءهم وتذمرهم من ذلك، بعد عجز المزارع عن دفع أجرة سيارة لنقل الحمار منفردا.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للمزارع مصطحبًا حماره داخل القطار، وسط حالة استياء و تذمر المواطنين.









الراكب يدعى سعيد محمد " مقيم بقرية المريس التابعة لمحافظة الاقصر" و استقل قطار الركاب من محطة سكة أبنود التابعة لمركز قنا، و غافل المسئولين بالمحطة واصطحب حماره الذى اشتراه من سوق السبت للمواشى بأبنود، متوجهًا إلى قريته بمحافظة الأقصر.





وأبدى ركاب القطار حالة من الاستياء الشديد بعد إصرار الراكب على اصطحاب حماره داخل القطار ووسط الركاب، ما دفع الكثير منهم إلى التشاجر مع الراكب، وقيام بعضهم بالتقاط صور للحمار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.









ولم تفلح محاولات الكمسارية داخل القطار فى إنزال الراكب وحماره، حيث هددهم بإلقاء نفسه من القطار أثناء سيره حال إصرارهم على إنزاله.









وعقب وصول القطار إلى محطة الأقصر، تم إبلاغ شرطة السكة الحديد التى حررت مخالفة للمواطن بقيمة 500 جنيه، 400 جنيه غرامة للحمار، مع إخلاء سبيله بعد دفع الرسوم المقررة.





وقررت هيئة السكة الحديد وقف مسئولى القطار رقم 748 المطور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن واقعة اصطحاب مزارع لحمار داخل القطار.





وقررت نيابة الأقصر، إخلاء سبيل المزارع، صاحب واقعة اصطحاب حماره داخل القطار، بضمان محل إقامته.

وأكد صاحب "الحمار" خلال أقواله بالنيابة العامة، أنه لم يكن في مقدرته نقله بسيارة بسبب مطالبة سائق سيارة نقل مبلغ 1000 جنيه لنقله من قرية أبنود إلى محافظة الأقصر.











