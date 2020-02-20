بنحبك يا صوت مصر.. أحلام تهنئ آمال ماهر والأخيرة ترد





كل سنه وانتي بخير كل سنه وانتي بينا وبنحبك يا صوت مصر"، لترد عليها آمال" قائلة: " وأنتي بخير وصحة وسعادة حبيبة قلبي أنتي". وكتبت أحلام ، في تغريدتها لـ آمال ماهر : "





من جهة أخرى، تقترب الفنانة آمال ماهر من المليون مشاهدة بكليب أغنية "ماتسبنيش" التى طرحته منذ يومين بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.





وتقول كلمات الأغنية: ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش خليني أعيش .. في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".