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وزير الشباب والرياضة: مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لاستضافة الأحداث العالمية ..فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:40 ص
دكتور أشرف صبحي
دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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محمود محسن

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لاستضافة أي حدث رياضي، مؤكدًا أنه عندما تولى الوزارة بدأ في إعداد إستراتيجية لقدرة مصر على استضافة جميع البطولات.


وأضاف وزير الشباب والرياضة، في حوار لبرنامج "البريمو" على فضائية "تن"، أنه تطوير الإنشاءات سواء لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم ولكن في الفترة ما بعد 2030.


وتابع وزير الشباب والرياضة، أننا استطعنا استضافة بطولة أفريقيا للكبار والناشئين؛ مما دعم رؤية الوزارة في أننا نستطيع تنظيم البطولات بطريقة أبهرت العالم.


وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتحاد الأفريقي أشاد بالتنظيم وأنه كان مثل تنظيم كأس العالم.


وقال وزير الشباب والرياضة، إن مصر استضافت بطولات العالم في جميع الألعاب، وتم تنظيمها بشكل جيد، وسننظم في عام 2021 بطولة كأس عالم لكرة اليد.


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