الأهلي يكشف حقيقة مشاركة رمضان صبحي في لقاء السوبر المصري

قال خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات، إن مباراة السوبر المصري امام الزمالك، خارج الحسابات ولها طريقة واستعدادات اخرى.





وأضاف الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية اون سبورتن في برنامج ملعب أون، أنه يوجد محاذير شديدة في معسكر الأهلي اعلاميًا، وفي التدريب ويلتزم بها الجهاز الإداري والفني قبل اللاعبين.





وأشار الدرندلي الى أن، رمضان صبحي أدى المران كاملًا مع اللاعبين اليوم الأربعاء، الذي يعتبر هو المران الأخير ويعتبر جاهزا بشكل كامل.





وبسؤاله عن تصريحات فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر قال:" لم نستطع ان نجزم مشاركة رمضان من عدمها، ولكن فايلر هو الذي سيقرر التشكيل غدًا قبل المباراة.



