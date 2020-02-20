برج الحوت في 2020.. عام الطموح و المكاسب وتجد الحب الصادق

يصادف 20 فبراير بداية برج الحوت والذى يستمر حتى يوم 20 مارس، ومع حلول برج الحوت يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة التوقعات التي تحملها أبراجهم خلال العام.





وقدمت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، بعض التوقعات والتغيرات التى تطرأ على أصحاب برج الحوت خلال عام 2020، وكان أبرزها:





-عام ٢٠٢٠ هو عام الطموح والمكاسب بالنسبة لك على كل الأصعدة.

-بإمكانك أن تحقق التطور المهني الذي تتمناه.

-قد تجد الحب الصادق والأصدقاء المخلصين الذي طالما حلمت بوجودهم في حياتك.

-إذا كنت متزوجا.. هذا العام الحب أقوى ولديك إمكانيات حقيقية للبناء، كما أن "المشتري" و"زحل" و"بلوتو".. ثلاثة كواكب تعدك بالاستقرار والثبات.

-إذا كنت خاليا..وداعا للأحلام وللعلاقات الغير واضحة.. إن تناغم "نبتون" مع "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" يدفعك للبحث عن علاقة حب حقيقية ومتفردة، اصبر حتى ينقضي الصيف، وحينئذ قد تتطور علاقة توافق وصداقة لحب.

-لا تتردد أيضا في الالتحاق بدراسات خاصة من أجل تحقيق تطور في عملك أو إثراء سيرتك الذاتية.. كما أن "أورانوس" بمنزل العلاقات والأفكار يجعلك يقظا و

-قد تتلقى عرضا مغريا أو تتخذ اتجاها جديدا أو تحضُرك أفكار رائعة على الصعيد المهنى

-تنمية مشاريع والحصول على دعم مادي من البعض، لكن يجب أن تكون حذرا من ٢٨ يونيو عندما يدخل "المريخ" لمنزل المال، وعليك بمضاعفة الحذر من ٨ سبتمبر إلى ١٣ نوفمبر "وقت تراجع المريخ" ولا تتعجل الأمور ولا تغامر بنفقات غير ضرورية.

-"نبتون" ببرجك قد يجعل مناعتك أضعف من وقت لآخر، ومع ذلك "المشتري" و"زحل" و"بلوتو".. ثلاثة كواكب تساعدك على اتباع نظام صحي.. غذاء صحي وفترات نوم كافية وسيجعلك ذلك أكثر قوة.