رئيس بعثة الأهلي: لم يطلب منا إقامة ممر شرفي لـ لاعبي الزمالك.. ولا نمانع

قال خالد الدرندلي، رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات، إن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك خارج الحسابات، ولها طريقة واستعدادات أخرى.





وأضاف "الدرندلي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية "أون سبورت" ببرنامج "ملعب أون"، أنه توجد محاذير شديدة في معسكر الأهلي إعلاميًا خاصة في التدريب، ويلتزم بها الجهاز الإداري والفني قبل اللاعبين.





وأشار إلى أنه لا يوجد لديه أي معلومة عن إقامة ممر شرفي للزمالك قبل المباراة تكريمًا لهم بعد الفوز بالسوبر الأفريقي.





وتابع "لم يطلب منا أمر مثل ذلك، ولكن لا يوجد مانع عند اللاعبين؛ الروح العالية يتمتع بها كلا الطرفين، وسوف نرى مباراة مميزة ذات طابع خاص تلفت أنظار العالم إلى تحضر الكرة المصرية".





جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في السوبر على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً.