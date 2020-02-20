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مناقشة على الهواء مع عمرو عبد الحميد عن «كتب التراث».. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:42 ص
أزهري وصحفي
أزهري وصحفي
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محمود محسن
قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، حلقة خاصة من برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن» بعنوان «كتب التراث .. بين الدفاع والهجوم»، باستضافة مجموعة من أساتذة من الأزهر وكتاب صحفيين.

أكد الدكتور محمود عابدين، أحد علماء الأزهر الشريف أنه يجب على الشعوب العربية والإسلامية  العودة إلى التراث مؤكدا أن العالم العربي والإسلامي في فوضى وأزمات والسبب الرئيس لها هو عدم التمسك بالتراث الإسلامي.

من جانبه أكد الكاتب عادل نعمان، خلال استضافته ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن الفقه الافتراضي زي زواج القاصرات فرض نفسه على المجتمع، وأطالب بنقطة نظام علشان كده هقوم أمشـي.

وتابع نعمان  إلى أن هناك خلاف وصدام مع العلم والحضارة والإنسان، ولابد فصل الدين عن الدولة ولابد الدين يكون داخل المسجد والكنيسة.

وأشار أن الأزهر لم يتدخل في سن زواج الفتيات بل يحددها ولي الأمر، كما أن  مسألة زواج المتعة مسألة شيعية وليس لنا بها تدخل.

في نفس السياق أكد سامح عيد الباحث في الإسلام السياسي، إن زواج المتعة موجود في البخاري وأن من يدعوون إلى التمسك بالتراث هم المدافعون عن التطرف بالأساس وأنهم دائما ما يزعمون أن الحل هو العودة إلى الماضي وأن الحل هو الإسلام،
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