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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا في أرضه على ويست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن "السيتي"، من تسجيل أول أهدافه من ركنية من جهة اليمين نفذها "دي بروين" عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رودريجو هيرنانديز برأسية سكنت يسار المرمى، وجاء ثاني الأهداف، تمريرة قصيرة من برناردو سيلفا إلى كيفين دي بروين يمين منطقة الجزاء، فقام الأخير بتسديد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وعزز فريق مانشستر سيتي، موقعه في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر والمؤدي إلى الهبوط.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهائية مباراة مانشستر سيتي و وست هام يونايتد كالآتي:
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد
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