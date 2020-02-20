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توك شو

نور درويش: الصين تنتج ثلث سيارات العالم.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:08 ص
اللواء نور درويش
اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات
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البهي عمرو

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصين تنتج ثلث سيارات العالم، سواء عربيات صينية أو عربيات إنتاج مشترك مع شركات عالمية.

وأضاف رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث المساء" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن مدينة وهان التى ظهر فيها فيروس كورونا نتج ثانويًا 1.6 مليون سيارة سانويًا بالاضافة لانتاج مليارات قطع الغيار.

وأوضح رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عالم السيارت فى 2019، تعرض لخسائر كبيرة لمعظم شركات السيارات بالعالم.

ولفت رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العالم يشهد الكثير من الصراعات المسلحة و الصراعات الاقتصادية وأشار رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن فيروس كورونا له تأثير على سوق السيارات وكل شئ فى الصين.

وتابع أن هناك شركات كثير قللت من انتاجها فى الصين، وهناك شركات اغلق مصانعها وغيرها من الشركات العالمية.

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