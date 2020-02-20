ندوة تثقيفية للمرأة السيناوية للتوعية بأهمية الانتخابات المحلية

نظم مجمع إعلام العريش بشمال سيناء ، ندوة إعلامية تثقيفية، حول المشاركة السياسية للمرأة فى انتخابات المحليات ، للتوعية والتركيز على الانتخابات المحلية والإشارة إلي الدور المهم للمحليات فى الرقابة والمتابعة إلى المشروعات وحل مشاكل الجماهير.



وحضر الندوة كلا من سهام جبريل عضو المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية وتوفيق مصبح مدير عام إعلام سيناء وعلاء القاضى مدير مجمع إعلام العريش، وعبدالفتاح الإمام مدير مجمع إعلام العريش، وعدد من المواطنين خاصة سيدات سيناء .



وأكد الحضور خلال الندوة على دور المرأة المهم في المشاركة السياسية للمرأة فى انتخابات المحليات،وكيفية إعداد برنامج انتخابي لخوض المنافسة ، من تأكيد قدرة المرأة على دخول مجال العمل التطوعي لخدمة أبناء المجتمع.



وأوصى الحضور بأهمية تنظيم برنامج تدريبي للراغبات فى خوض انتخابات المحليات القادمة، وتأهيلهم لهذه المرحلة وكيفية التعرض للموضوعات التي تهم المواطنين وتلبي احتياجاتهم.



كما تم التوصية بالاهتمام باستخراج بطاقات رقم قومى لمن ليس لديها بطاقة من السيدات.وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان فرع شمال سيناء.



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